Auffällige Fahrweise

Wie erst jetzt durch polizeiliche Ermittlungen bekannt wurde, soll bereits am 1. April ein 20-jähriger Audi-Fahrer in Schwetzingen durch sein seltsames Verhalten und seine Fahrweise aufgefallen sein und hierdurch andere Verkehrsteilnehmer genötigt oder gefährdet haben.

AdUnit urban-intext1

Der junge Mann war gegen 12.30 Uhr auf der Zähringerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Hierbei fiel er einem 50-jährigen Verkehrsteilnehmer zunächst wegen andauerndem Hupen auf. Im weiteren Verlauf soll der Audi-Fahrer am Fahrzeug des 50-Jährigen vorbeigefahren und in so knappem Abstand vor diesem eingeschert sein sowie grundlos stark abgebremst haben, dass dieser eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Auf der weiteren Fahrtstrecke soll er ständig Gas gegeben und immer wieder abgebremst haben. Zudem sei er in Schlangenlinien gefahren.

Zeugen, denen die Fahrweise des Audi-Fahrers aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise hierzu geben können, sowie Verkehrsteilnehmer, die durch dessen Fahrweise genötigt oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80 zu melden. pol