Auffälliges Verhalten entlarvt betrunkenen Fahrer

Schwetzingen. Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen in Schwetzingen bemerkt. Der 56-Jährige war gegen 3 Uhr morgens mit seinem Mitsubishi offenbar ziellos mehrmals von der Erfurter Straße auf den Sudetenring und zurück gefahren. Dabei wurde eine Streife auf ihn aufmerksam und hielt den Mann für eine Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten bei dem Autofahrer einen Blutalkoholwert von 2,28 Promille fest, wie die Polizei am Dienstag bekanntgab.

Der 56-Jährige musste die Polizei auf das Revier begleiten und eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn sind nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.