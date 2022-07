Auffahrunfall am Hockenheimer Med-Center – Zeugen gesucht

Hockenheim. Unfall zwischen einem Ford-Kleinbus und einem Mazda in der Reilinger Straße – in Hockenheim sucht die Polizei nach einem Vorfall am Mittwochmittag (13. Juli) nach Zeugen. Denn der genaue Unfallablauf muss noch geklärt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bisher ist bekannt, dass ein 64-jähriger Mann gegen 12 Uhr mit seinem Kleinbus zunächst von Reilingen kommend in Richtung Südring unterwegs war und kurz vor der Kreuzung zum Südring links in den Parkplatz zum Med-Center einbog, um seine Frau abzuholen.

Med-Center: Polizei sucht nach Unfall in Hockenheim nach Zeugen

Diese jedoch wartete gar nicht auf dem Parkplatz, sondern um die Ecke im Südring. Also fuhr der Mann auf gleichem Wege rückwärts wieder aus der Parkplatzzufahrt zurück auf die Reilinger Straße. Eine 25-jährige Mazda-Fahrerin, die ebenfalls gerade in die Parkplatzzufahrt einbiegen wollte, achtete dann zwar auf den Gegenverkehr, übersah jedoch den rückwärtsfahrenden 62-Jährigen und fuhr ihm auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Mehr zum Thema Blaulicht Polizei sucht nach rücksichtslosem Autofahrer – Passant in Plankstadt angefahren Mehr erfahren Die Polizei meldet 16 Autofahrer unter Drogen: Polizei organisiert Schwerpunktkontrolle Mehr erfahren

Die Aussagen der beiden Unfallbeteiligten, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, sind allerdings laut Polizeimeldung widersprüchlich. Deshalb konnte der genaue Unfallhergang bisher nicht abschließend geklärt werden. Zu diesem Zweck sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, was genau passiert ist.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.