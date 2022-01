Auffahrunfall in Schwetzingen aus Richtung Brühl

Schwetzingen. Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos hat am Dienstagmorgen für Einschränkungen im Berufsverkehr auf der Landesstraße 599 in Schwetzingen gesorgt. Kurz vor der Kreuzung zur Mannheimer Straße von Brühl kommend, waren auf der Abbiegespur in Richtung B36/Mannheim drei Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt, wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtet. Über verletzte Personen sowie Höhe des entstandenen Sachschaden liegen noch keine genauen Informationen vor. Auf der L 599 kam zwischenzeitlich zu Behinderungen.

