Auffahrunfall: Verursacher auf der Flucht

Heidelberg-Bergheim. Bei einem Auffahrunfall ist am frühen Samstagmorgen in Heidelberg-Bergheim ein Sachschaden von jeweils 1000 Euro entstanden. Ein bislang unbekannter Taxi-Fahrer bremste gegen 2.10 Uhr in Höhe der Kreuzung Kurfürstenanlage / Mittermaierstraße so stark ab, dass der hinter ihm fahrende VW-Fahrer trotz Gefahrenbremsung auffuhr, berichtete die Polizei. Der nachfolgende 20-jährige BMW-Fahrer fuhr in Folge dessen dem VW-Fahrer auf. Der Taxi-Fahrer setzte seine Fahrt allerdings in Richtung Kurfürstenanlage fort. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 991 700 zu kontaktieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1