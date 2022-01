Aufklärung über Quoten gewünscht

Schwetzingen/Region. Die SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born, Sebastian Cuny und Jan-Peter Röderer sorgen sich um die Sicherheit der Bewohner in Pflegeheimen: Etwa ein Drittel der Betreuten sind noch ohne Boosterimpfung. Diese Information wurde durch eine Meldung des Landesgesundheitsamts publik. Dies ist besonders beunruhigend, da sich die Meldungen von Corona-Toten in Heimen wieder häufen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Abgeordneten. Dabei gibt es auch Ausbrüche, bei denen ausschließlich Pflegeheimbewohner ohne Boosterimpfung betroffen sind.

„Eine fehlende Auffrischungsimpfung bei Pflegeheimbewohnern ist ein drohendes Todesurteil und ein unvertretbares Lotteriespiel mit menschlichem Leben“, so der Schwetzinger Landtagsvizepräsident Born. Aus diesem Grund haben sich die drei SPD-Abgeordneten an die Landesregierung gewandt und Aufklärung über die konkrete Situation im Rhein-Neckar-Kreis gefordert. „Wir möchten wissen, wie hoch die Impfquoten hier bei uns sind. Wir dürfen nicht abwarten, bis sich Vorfälle wie in Mannheim oder Raststatt ereignen, wo viele Bewohner nach einem Corona-Ausbruch verstorben sind, weil nicht genügend Boosterimpfungen durchgeführt wurden“, so Cuny. Ende vergangenen Jahres trat eine gesetzliche Änderung in Kraft, nach der alle Pflegeheime die Anzahl der geimpften beziehungsweise ungeimpften Pflegeheimbewohner und der Beschäftigten an das zuständige Gesundheitsamt melden müssen.

Born appelliert zudem an alle ohne ausreichenden Impfschutz: „Lassen Sie sich impfen. Und sorgen Sie sich auch um Ihre älteren Angehörigen, wenn diese Probleme beim Impfen haben. Ich unterstütze Sie dabei gern“, bietet der Schwetzinger an. zg