Aufrunden für Wiederaufbau in Flutkatastrophengebieten

Über drei Monate ist es bereits her, dass das Hochwasser ganze Dörfer und Städte in Nordrhein-Westfalen sowie Rheinland-Pfalz verwüstet hat. Noch heute sind die Folgen deutlich zu sehen, der Wiederaufbau wird vermutlich noch Jahre andauern. Nachdem die Toom-Baumarktkette Betroffene bereits in der Akutphase mit dringend benötigten Materialien und Preisnachlässen unterstützt habe, haben alle Toom-Kunden bis zum Ende des Jahres die Möglichkeit, an einer Spendenaktion teilzunehmen, um den Wiederaufbau zu unterstützen. Das teilt das Unternehmen mit.

Es wird vermutlich noch Monate dauern, bis die Menschen allmählich zur Normalität übergehen können. Noch immer stehen hier Aufräumarbeiten und Wiederaufbau im Fokus. Im Anschluss an Maßnahmen der Akuthilfe unmittelbar nach der Katastrophe möchte Toom die Betroffenen auch weiterhin unterstützen und ruft seine Kunden dazu auf, ab sofort an einer Spendenaktion teilzunehmen. Die jeweilige Einkaufssumme kann auf Kundenwunsch auf den nächsten vollen Eurobetrag aufgerundet werden. Die gesammelten Aufrundungsbeträge fließen anschließend an gemeinnützige Organisationen, um das aufzubauen, was für viele der wichtigste Rückzugsort ist: das eigene Zuhause.

„Die Flutkatastrophe hat uns sehr erschüttert und wir merken im täglichen Umgang mit unseren Kunden, dass die Auswirkungen heute immer noch spürbar sind. Deshalb ist es uns besonders wichtig, dass wir die Betroffenen nicht alleine lassen und sie auch weiterhin unterstützen. Die Teilnahme an unserer Aktion ist absolut freiwillig, aber wir freuen uns über jeden aufgerundeten Einkauf, um den Betroffenen gemeinsam mit unseren Kunden auch weiterhin unter die Arme zu greifen“, heißt es in der Pressemitteilung. zg