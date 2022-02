Auftakt der regionalen Predigtreihe

Mit der regionalen Predigtreihe macht sich die evangelischen Kirchengemeinde auf Entdeckungsreise durch den Anhang zum Gesangbuch, der seit drei Jahren in der Badischen Landeskirche verwendet wird. Sie sind auf der Spur der „blauen Lieblingslieder“. Der Titel spielt auf die blaue Farbe des Buches an.

Am Sonntag, 6. Februar, um 9.30 Uhr in der St. Josefskapelle und um 11 Uhr in der Stadtkirche predigt Pfarrer Steffen Groß mit seinem Beitrag „Das hörende Herz“. Die kirchenmusikalische Mitgestaltung liegt bei Detlev Helmer. Bei der regionalen Predigtreihe kommen immer zum Jahresanfang Pfarrerinnen und Pfarrer aus der Region rund um Schwetzingen zu uns und predigen zu einem gemeinsamen Thema.

Eine Anmeldung zu diesem Gottesdienst ist nicht verpflichtend, aber erwünscht unter www.ekischwetzingen.de. Neben einer Anmeldung über die Homepage ist auch am Eingang zur Kirche die Anmeldung über die Corona-App oder die Luca-App möglich.