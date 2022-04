Aufzeichnung von „for your soul“ erleben

Die evangelische Kirchengemeinde lädt ein, die Osterausgabe des Online-Gottesdienstes „for your soul“ live im Studio mitzufeiern: Die Dreharbeiten beginnen am kommenden Montag, 11. April, um 19.30 Uhr im Lutherhaus.

Pfarrer Steffen Groß hat dieses Mal seine Kollegin Sandra Mehrl zu Gast. Sie ist evangelische Militärpfarrerin am Bundeswehr-Standort Bruchsal und kennt aus eigener Erfahrung das Spannungsfeld zwischen dem christlichen Einsatz für den Frieden und der Notwendigkeit, das Böse in der Welt auch mit Waffengewalt einzudämmen. Mehrl wird unter anderem von ihrer Arbeit beim Auslandseinsatz in Mali berichten und ihren ganz eigenen Blick auf den Krieg in der Ukraine werfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

Ausstrahlung am 16. April

Dieser Konflikt mitten in Europa hat manche Gewissheiten in Wanken gebracht – auch in der evangelischen Kirche. Können Waffenlieferungen richtig sein? Ist militärische Gewalt manchmal aus christlicher Sicht notwendig und geboten, oder verlangt die Botschaft Jesu einen strikten Pazifismus? „Klar ist: Es gibt auf diese Fragen keine einfachen Antworten“, sagt Pfarrer Steffen Groß: „Aber seit Ostern gibt es die Hoffnung, dass Krieg und Gewalt nicht das letzte Wort behalten.“

Die Musik steuert einmal mehr die „for your soul“-Hausband Matthias Buchta/Tobias Nessel/Dominik Steegmüller bei. Online-Premiere hat der Gottesdienst dann in der Osternacht: Am Samstag, 16. April um 18 Uhr. zg

Info: „For your soul“ wird ausgestrahlt über den Youtube-Kanal „ekischwetzingen“ und ist nach der Premiere dauerhaft abrufbar.