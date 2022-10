Aus den Steuergeldern finanziert

Region. Die Bundestagskandidatin der SPD, Neza Yildirim, begrüßt die Aktivitäten des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (BPA). Es organisiere und finanziere aus Steuergeldern Berlin-Reisen für Bürgerinnen und Bürgern aus dem Wahlkreis eines Abgeordneten. Die Reise solle einen Einblick in die Arbeit von Bundestag und Bundesregierung geben sowie das Kennenlernen des politischen Berlins ermöglichen.

„Leider vermittelt Olav Gutting in seinem letzten Pressebericht den Eindruck, als sei diese Fahrt eine CDU-Nachhilfefahrt“, so Yildirim. Gutting habe eine Diskussion dazu genutzt, wieder mal Fake News zu verbreiten: „Er fordert Finanzmittel des Bundes und verschweigt, dass die Länder selbst für die Finanzierung unterschiedlicher Maßnahmen zuständig sind“, so Yildirim. Die Länder seien für den ÖPNV zuständig und müssten auch dafür sorgen, dass es weiterhin ein bezahlbares Ticket, angelehnt an das 9-Euro- Ticket gebe. Dabei unterstütze der Bund die Länder mit 1,5 Milliarden, um ein verbilligtes Ticket überhaupt möglich zu machen. „Und Gutting spricht von Verweigerung der Bundesregierung, das soll einer verstehen“, kritisiert sie in einer Presseerklärung, die uns schon vor der am Donnerstag getroffenen Entscheidung erreicht hatte.

Firmen werden unterstützt

Die SPD-Politikerin Yildirim brach eine Lanze für den in letzter Zeit oft gescholtenen Wirtschaftsminister Habeck: „Er hat ein Programm aufgelegt, bei dem Firmen einen Zuschuss zu ihren gestiegenen Erdgas- und Stromkosten bekommen können“, betonte sie. Es seien auch Erweiterungen für den Mittelstand geplant. Sogar Finanzminister Christian Lindner plane Maßnahmen zum Schutz von Mittelstand, Handwerk und Industrie. Vor allem müsse die „ruinöse Preissteigerung beim Gas“ bekämpft werden, bis eine Normalisierung des Marktgeschehens eingetreten sei. „Deshalb brauchen wir jetzt einen Preisdeckel für Gas, auch wenn wir dafür die Schuldenbremse lockern müssen“, fordert Yildirim. Wenn der Staat jetzt nicht interveniere, werde es am Ende viel teurer werden. zg