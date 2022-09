Ausbildung für eine Zukunft in der Beautywelt

Viele Schülerinnen und Schüler haben im Sommer die Schulen verlassen, aber immer noch keinen richtigen Plan für die Zukunft. Sie stellen sich die Frage: „Wie geht es nach den Ferien beruflich für mich weiter?“ Für modebegeisterte, handwerklich geschickte junge Menschen, die kreativ sind und Spaß am Umgang mit Menschen haben, ist der Friseurberuf eine tolle Basis für alle Berufe in der Beautywelt. Neben dem Erlernen von klassischen Friseurhandwerkstechniken kommen natürlich auch Styling, Make-up, Trends und Mode nicht zu kurz. Doch was ist hierfür der beste Ausbildungsweg – das duale System oder die Vollzeitschule?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gibt gute Neuigkeiten für alle, die sich für den Beruf der Friseurin oder des Friseurs interessieren: Viele Ausbildungssalons sind immer noch auf der Suche nach Nachwuchs. Die Bewerbungen müssen direkt an den Friseursalon gerichtet werden. Ausbildungsstart ist auch noch im September möglich, die Lehrzeit beträgt drei Jahre. In der dualen Ausbildung findet die Vermittlung der praktischen Fertigkeiten im Ausbildungssalon statt. Azubis sind also von Beginn an in den Salonalltag eingebunden.

© Ehrhart-Schott-Schule

Die theoretischen Grundlagen werden im Berufsschulunterricht an der Ehrhart-Schott-Schule in Schwetzingen vermittelt. Ein weiterer Vorteil der dualen Ausbildung ist die Ausbildungsvergütung, die man vom Betrieb erhält.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ausbildung Bei BASF starten 800 junge Menschen ins Berufsleben Mehr erfahren

Das Lehrerteam des Fachbereichs Körperpflege der Ehrhart-Schott-Schule bietet Unterstützung an: Bei einem persönlichen Beratungsgespräch wird Ausbildungsinteressierten gerne bei der Suche nach einem passenden Ausbildungsbetrieb geholfen.

Wer die Friseurausbildung in Form einer vollschulischen Ausbildung starten möchte, der ist an der einjährigen Berufsfachschule Körperpflege – Friseur – Kosmetik an der Ehrhart-Schott-Schule haargenau richtig. Praxis- und Theorie-Unterricht findet in der Schule statt, freitags wird während eines Prakti-kumstages „Salonluft“ geschnuppert.

Vorteile der Vollzeitschule

Die Schulart bietet mehrere Vorteile: Die Vollzeitschule ist kostenfrei. Der erfolgreiche Abschluss entspricht dem ersten Ausbildungsjahr als Friseurin/Friseur. Die weitere Ausbildung dauert zwei weitere Jahre und wird im dualen Ausbildungssystem mit einem Friseursalon als Ausbildungspartner fortgeführt. Auch Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss können aufgenommen werden. Mit dem Abschlusszeugnis erhält man gleichzeitig einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Schulabschluss. Schülerinnen und Schüler werden individuell gefördert und erhalten zusätzlichen Sprachförderunterricht. Auch die Teilnahme an einem internationalen Schüler- und Azubitausch-Programm (Erasmus+) ist während der Ausbildung möglich. Die Schule hilft bei der Praktikums- und Ausbildungsplatzsuche.

Fürs Schuljahr 22/23 gibt es noch freie Plätze in dieser Schulart. Schulstart ist am Montag, 12. September, 8.30 Uhr.