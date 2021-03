Was geht? Darauf antwortet die junge Frau auf dem Plakat gleich selbst. „Megaviel“ halte das Angebot der Schwetzinger Ausbildungsbörse bereit. Die kann wegen der Corona-Pandemie allerdings nicht wie gewohnt in der Nordstadthalle stattfinden. Aber seit Freitag stellen sich Firmen und Betriebe deshalb digital auf der Internetseite der Stadt vor. Das Organisationsteam um Nicole Blem vom Generationenbüro der Stadt und dem Ausbildungsbeauftragten der Schimper-Gemeinschaftsschule, Gerd Becker, hat die digitale Alternative für das Internet und die Sozialen Medien ausgetüftelt.

„Junge Menschen sind besonders von der Pandemie betroffen. Sie leben von sozialen Kontakten, um ihre Erfahrungen machen zu können. Wir haben aber jetzt eine gute Lösung gefunden, um die Schulabgänger bestmöglich zu erreichen“, lobt Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bei einem Pressegespräch am Freitagmorgen im Rathaus. Markus Bürger, der Ausbildungsbeauftragte der Erhart-Schott-Schule, Schimper-Rektorin Nicole Winkler-Engelhardt und Berufsberaterin Mirjam Kne-möller von der Agentur für Arbeit in Heidelberg informierten über die derzeitige Lage für die Schulabgänger.

OB Pöltl dankte den Schulen für ihr Engagement im digitalen Unterricht. Fast ein Jahr zu Hause sitzen zu müssen, sei nicht einfach für die jungen Menschen. Vor allem die Situation „danach“ mache ihm noch großes Kopfzerbrechen. Das digitale Format der mittlerweile 13. Ausbildungsbörse solle die Schulabgänger dort abholen, um doch noch eine passende Ausbildungsstelle zu finden.

Erstmals im Lutherhaus geplant

In diesem Jahr hätte der Treffpunkt für die Kontaktvermittlung zu Firmen aus der Region eigentlich erstmals im Lutherhaus und auf den Kleinen Planken stattfinden sollen, teilte Nicole Blem mit. Sogar ein riesiger Infotruck der Metall- und Elektroindustrie war bereits gebucht, doch wegen Corona hatte alles auf Eis gelegt werden müssen. „Unsere Abschlussklassen sind auf der Suche nach Ausbildungsplätzen“, sagt Markus Bürger. Für Schulleiterin Nicole Winkler-Engelhardt ist die Online-Plattform ein „gutes Fundament, um einsteigen zu können und die Schüler auf den Weg zu bringen“.

Berufsberaterin Mirjam Knemöller will vor allem den Schulabgängern „Mut zusprechen, nicht nachzulassen und sich weiter zu informieren“. Die Angebotspalette reicht vom Amtsgericht Mannheim mit den Berufsbildern Diplom-Rechtspfleger, Gerichtsvollzieher und Justizfachangestellte bis zum Hauptzollamt Karlsruhe mit der Ausbildung zum Zollbeamten oder zum Verwaltungsinformatiker im dualen Studium. Die BASF informiert über vielfältige Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, ebenso wie die Berufsfeuerwehr Heidelberg, die Daimler Truck AG Mannheim und die Deutsche Bahn.

Schulabgänger können sich aber auch gerne an die Firmen Rollladen Fackel in Oftersheim oder Jünger + Gräter in Schwetzingen wenden sowie beim Bike & Fun Radshop oder beim Malerbetrieb Klaus Barth nachfragen. Die Sparda-Bank Baden-Württemberg, Sparkasse Heidelberg und Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz bieten ebenso ihre Ausbildungsplätze online an. Die Ausbildungsleiter der Mannheimer Akademie für soziale Berufe, vom Rhein-Neckar-Kreis und von der Handwerkskammer warten mit ihren Angeboten aus der gesamten Region auf.

Fielmann sucht Augenoptiker und Hörakustiker, die Gemeinschaftspraxis Buchmann und Haug medizinische Fachangestellte, die Spedition DB Schenker wirbt für Fachlageristen und Berufskraftfahrer und Lidl möchte Auszubildende für die Filialen und das Logistikzentrum einstellen.

Firmen, Einrichtungen und Organisationen, die Ausbildungsplätze zu besetzen haben, können sich dafür mit ihren Informationen per E-Mail auch jetzt noch an Nicole.Blem@schwetzingen.de wenden. Ab sofort sind die Angebote auf der Homepage der Stadt in der Rubrik „Bildung und Wissenschaft“ gelistet. Dort sind auch Informationen und Links zu Online-Sprechstunden der potenziellen Arbeitgeber aufgeführt. Auch auf Facebook und Instagram seien die Angebote der Firmen willkommen, so Blem: „Wir sind damit schon in der Vorbereitung für die Ausbildungsbörse 2022.“ Über 40 Unternehmen seien dieses Mal bereit, mit den Jugendlichen Gespräche zu führen, dankte Becker für das umfassende Engagement. Kein Zweifel, da geht was. Über Verlinkungen auf die Angebotsseiten der Firmen sind die Kontakte schnell geknüpft. Viele Unternehmen präsentieren sich zudem noch mit tollen Videoclips. Einfach mal reinklicken, dann wird es was mit dem Wunschausbildungsplatz.