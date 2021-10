Heidelberg. Auf dem Emmertsgrund in Heidelberg ist es am Samstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ersten Berichten zufolge gab es am Otto-Hahn-Platz eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Waffen oder Messer waren nicht im Spiel. Das Polizeipräsidium Mannheim hat dies auf Anfrage bestätigt. Eine Frau wurde mit Kreislaufproblemen zu einem Rettungswagen gebracht.