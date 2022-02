Ausgedehnter Oktober

Es gibt Bücher und Filme, in denen es um verlorene Tage und Jahre geht, aber eben auch um gewonnene. Gerade Letztgenanntes ist ja immer schön – gewonnene Zeit . . . Was würden Sie anstellen, wenn Ihr Tag nicht 24 Stunden hätte, sondern 29? Länger schlafen? Ein intensiveres Ausdauertraining? Einfach mal alles mehr „in Ruhe“ angehen? Zwei Folgen am Stück von „Der Bergdoktor“ in der ZDF-Mediathek schauen? Also mir fällt da einiges ein.

Und jetzt stellen Sie sich vor, der Monat hätte plötzlich 39 Tage! Gut, die einen zucken vielleicht zusammen, weil das letztlich auch mehr Arbeitszeit heißt. Doch insgesamt gesehen bedeutet es doch ein entspannteres Dasein und: ein längeres Jahr – auch in Bezug auf den eigenen Geburtstag.

2 Bilder © Bauroth

Wie ich auf den halbphilosophischen Kram an dieser Stelle komme? Das hat etwas mit meinem Wandkalender im Büro zu tun. Als ich nämlich die Urlaubsplanung für die Redaktion mache, fällt mein Blick auf die Kalenderwoche 43, also die letzte Oktoberwoche. Verzweifelt suche ich nach dem 29. Oktober und muss feststellen: Den gibt es bei mir dieses Jahr nicht. Also nicht in meinem Kalender. Dort steht lediglich ein 39. Oktober.

Jetzt stehe ich natürlich vor einem kleinen Dilemma: Die geschätzte Kollegin möchte bis einschließlich 29. Oktober Urlaub machen. Wenn der aber nicht da ist, kann ich den ja nur bis zum 28. geben, oder? Ach, ich bin mal großzügig: Sie soll ruhig bis zum 39. Oktober Arbeitsferien machen!

Übrigens: Den Kalender hat die Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben. Muss mir das noch anderweitig Sorgen bereiten?