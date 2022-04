Auslaufmodell Telefonzellen

Jüngst war ein Artikel dieser Zeitung mit „Letzte Telefonstellen verschwinden“ über das Ende der Aufstellpflicht der Telekom überschrieben. Ohne den Bericht fiele das bestimmt nicht groß auf. Jüngere Menschen können sich wahrscheinlich sowieso nicht vorstellen, dass man früher für ein Telefongespräch von unterwegs nicht einfach sein Handy oder Smartphone zücken konnte. Dazu brauchte man erst einmal eine Telefonzelle, die standen aber nicht an jeder Ecke.

Zusätzliche Hürden waren dann die häufig schon mit ihren Telefonwünschen davor Wartenden und die Notwendigkeit passende Geldmünzen zum Zahlen zu haben: Das Wo-man-geht-und-steht-Telefonieren war schon rein technisch nicht möglich.

Bei alten Krimis kann man die Zeitenwende gut beobachten. Nicht nur dass Detektive und Gangster rauchten wie die Schlote und bevorzugt Whiskey tranken, auch die Verfolgungsjagden waren anders. Schicken die heutigen Kriminaler schnell mal ein Foto an ihre Kollegen, die an einem Übeltäter dran sind, oder rufen ihnen auf dem Handy stets den neuesten Standort zu, musste früher der Kommissar ebenfalls erst eine Telefonzelle suchen, um neue Instruktionen abzufragen oder Infos weiterzugeben. In einigen berühmten Filmen spielten Telefonzellen sogar entscheidende Rollen. In „Dirty Harry“, wo Clint Eastwood in einer Verfolgungsjagd von Telefonzelle zu Telefonzelle jagte und spätestens nach dem vierten Klingeln den Hörer abnehmen musste, weil sonst ein Mädchen sterben würde. Beim größten „Telefonzellen-Thriller“ gab es zwar schon Handys, aber der Lügner und Betrüger in „Leg nicht auf“ Stuart Shepard rief am liebsten aus der Telefonzelle an, damit die Gespräche nirgends aufgezeichnet waren. Bei einem dieser Telefonate meldet sich jedoch nicht seine Geliebte, sondern ein Scharfschütze. Shepard durfte nicht auflegen, sonst würde er sofort erschossen.

Heute fürchten Polizei und Verbrecher eher, dass ihre Handys den jeweiligen Standort verraten, abgehört oder sonst wie manipuliert sind und damit zur tödlichen Gefahr werden können. Selbst wenn Telefonzellen also nicht mehr unheimlich in der Gegend stehen – für Spannung ist in guten Krimis auch so gesorgt.