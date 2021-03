Die Stadtbibliothek Schwetzingen bietet das so genannte „Click & meet“- Angebot an, heißt: Der Besuch und die Medienausleihe sind nach vorheriger telefonischer Terminabsprache, Telefon 06202/87-271, wieder möglich.

Da die Anzahl der Besuchenden begrenzt ist, erhalten diese ein Zeitfenster von zirka 20 Minuten. Zur möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten werden die Kontaktdaten der der Bibliotheksnutzer notiert – Ausweisnummer, Datum und Uhrzeit.

Das bisherige „click & collect“ bleibt erhalten. So können auch weiterhin Medien bestellt und kontaktlos in einem Korb vor der Bibliothek abgeholt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt weiter.

Alternativ kann zur kontaktfreien Rückgabe auch weiterhin der Medienrückgabekasten genutzt werden, der sich hinter der Gittertür vor der Eingangstür zur Bibliothek befindet. Das Angebot gilt vorbehaltlich steigender Inzidenzzahlen und wird jeweils den aktuellen Entwicklungen angepasst. zg