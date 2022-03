Ausstellung in St. Pankratius

Die Ausstellung zum Weltgebetstag ist noch bis Samstag, 5. März, 13 Uhr in der katholischen Kirche St. Pankratius, Schlossstraße 8, in Schwetzingen zu sehen. Täglich von 10 bis 12 Uhr ist auch eine Ansprechperson aus dem Vorbereitungsteam vor Ort und zeigt eine Beamer-Präsentation rund um die Weltgebetstagsländer England, Wales und Nordirland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag wird am Freitag, 4. März, 18 Uhr, ebenfalls in St. Pankratius gefeiert. Die Ausstellung ist in der nächsten Woche dann in der evangelischen Stadtkirche zu sehen.

Am Freitag wird um 19 Uhr ein zentraler Gottesdienst gefeiert, der über Bibel-TV und online via Youtube übertragen wird. Weitere Informationen, der Link zum Spendenkonto und zu den Youtube-Videos sind auf https://weltgebetstag.de zu finden. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2