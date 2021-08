Ausstellung „Spiegelungen“ endet am Sonntag

Finalwochenende für die Ausstellung „Spiegelungen“ in der Orangerie des Schlossgartens Schwetzingen: 20 Künstler des Kunstvereins Kunst Stuttgart International zeigen hier noch bis Sonntag ihre Werke, einige sind auch selbst vor Ort und stehen Interessenten für Gespräche zur Verfügung. Herausstechend sind unter anderem die Arbeiten von Youri „Jarki“ Jarkikh (an der Wand links). Sie heben sich von den anderen Ausstellungsstücken ab, da sie eher düster wird. Sie zeigen Szenen wie „Bestrafung“. Die Werkschau ist jeweils von 12 bis 19 Uhr zugänglich, es fällt nur Schlossgarteneintritt an. / kaba

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1