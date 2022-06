Austausch im Trauertreff

Die Hospizgemeinschaft Schwetzingen bietet am Freitag, 10. Juni, von 16 bis 17.30 Uhr ihren Trauertreff im Gustav-Adolf-Haus am Marktplatz 28 in Schwetzingen-Hirschacker an.

Im Treff kommen Trauernde, die mit dem Verlust eines vertrauten Menschen leben müssen, mit anderen Betroffenen ins Gespräch. Der Verlust eines nahen Angehörigen oder lieben Freundes kann in Verzweiflung, Verwirrung, Einsamkeit und Tiefen stürzen und Gefühle auslösen, die wir vorher so noch nie gekannt haben. Hierbei ist es ganz unabhängig, wie lange der Verlust zurückliegt, ob erst ein paar Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre und welcher Konfession oder Nationalität die Teilnehmenden angehören.

Eine Anmeldung per E-Mail oder telefonisch während der Bürozeiten, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 15 bis 18 Uhr ist zurzeit nicht erforderlich, unterstützt aber die Organisation.

Weitere Infos erteilt Birgit Strittmatter, Telefon 06202/4 09 10 09 oder hospizgemeinschaft@web.de.