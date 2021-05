Austausch mit Muhterem Aras

Wann bin ich integriert? Wie können Migrantinnen in Deutschland als Frau erfolgreich sein? Wie lange kann der Staat Geld für Kurzarbeit ausgeben? Welche Tipps gibt es für die ersten Jahre in Deutschland?

Diese und weitere Fragen erhielt Muhterem Aras, Landtagspräsidentin in Baden-Württemberg und Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen, bei der Online-Diskussion in der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen. Vor allem Teilnehmenden des Integrationskurses waren der Einladung des Volkshochschulverbandes gefolgt, um mit der Politikerin zu reden. Kompetent und ohne politische Wortblasen beantwortete Muhterem Aras alle Fragen. Sie zeigte sich sehr interessiert an den jungen Menschen aus Syrien, dem Irak, aus Kroatien, Afghanistan, der Türkei und anderen Staaten.

Muhterem Aras kann dank ihrer eigenen Migrationsgeschichte gut nachvollziehen, wie schwer ein Neuanfang in einem fremden Land ist, zumal wenn die Familie weit weg ist, man die Sprache noch nicht kann und in einer unsicheren Situation lebt.

Projektleiterin Dr. Katrin Bischl hat die Veranstaltung vor- und nachbereitet. Am Nachmittag machte sie Wortschatztraining und Textarbeit mit den Deutschlernenden. „Die Teilnehmenden sollten wissen, mit wem sie am Abend sprechen. Auch mussten sie viele neue Wörter lernen, zum Beispiel Landtagspräsidentin.“

Nach der Online-Veranstaltung diskutieren sie und Horst Krög, Abteilungsleiter der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen, mit den Gästen. Es zeigte sich: Alle zogen ein sehr positives Fazit. Kein Wunder, dass sie gerne länger blieben, um über die Veranstaltung, die deutsche Politik und ihre eigene Situation zu sprechen.

Sehr interessant und sympathisch fanden viele, dass Muhterem Aras auch Einblicke in ihr Privatleben gewährte. So erzählte sie von ihrer Kindheit in der Türkei und einem Haus voller Leben, da fast 40 Personen zusammenlebten und sich alles teilten. Es war nie langweilig, die Kinder passten aufeinander auf, es gab wenig Platz für Individualität, aber viel gemeinsames Erleben.

Überrascht waren viele zu hören, dass die Politikerin in ihren ersten Jahren in Deutschland wenig schlechte Erfahrungen gemacht hat. Erst in der letzten Zeit sei sie im Zusammenhang mit ihrer Funktion im Landtag rassistisch und fremdenfeindlich angegriffen worden – eine Erfahrung, die viele Migranten teilen.

Landtagspräsidentin wissbegierig

Hoffnung machte die Politikerin den Flüchtlingen, die in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen sind. Der neue Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg sehe für sie mehr Sicherheit und eine bessere Bleibeperspektive vor.

Muhterem Aras stellte auch Fragen. Beispielsweise wollte sie von deren Erfahrungen in Deutschland, ihren Wünschen, ob sie Heimweh oder schon Freunde gefunden haben. Sie ermutigte alle, auf Deutsche zuzugehen und sie anzusprechen.

Die Veranstaltung war Teil des Projektes „Bring Dich ein – Your Voice Matters!“, das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und dem Volkshochschulverband getragen wird . kb/zg