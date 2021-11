Auto auf A6 zwischen Schwetzingen und Mannheim ausgebrannt - Fahrbahn wieder frei

Mannheim-Rheinau. Wegen eines brennenden Autos ist am Donnerstagmorgen die A6 zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Kreuz Mannheim in beide Richtungen voll gesperrt worden, um 9.30 Uhr wurden die Fahrstreifen jedoch wieder freigegeben.

Wie die Polizei mitteilte, ist am Donnerstag gegen 7.45 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn im Baustellenbereich ein Auto in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Inzwischen wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar, auch ob die Fahrbahndecke durch das Feuer Schaden genommen hat.