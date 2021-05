Auto auf Rewe-Parkplatz beschädigt und geflüchtet

Schwetzingen. Ein bislang Unbekannter hat auf dem Rewe-Parkplatz einen Wagen beschädigt und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 45-Jähriger seinen VW am Mittwoch um 8.20 Uhr auf dem Parkplatz in der Scheffelstraße abgestellt. Nach seinem Einkauf hat er um 8.50 Uhr den Schaden an seinem Auto bemerkt. Der Unfallverursacher soll einen weißen VW Tiguan fahren und um die 70 Jahre alt sein. Er hat vermutlich kurze graue Haare und eine schlanke Statur. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06202/2880 entgegen.

