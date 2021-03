Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in Schwetzingen ein geparktes Auto und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Eine 50-jährige Frau stellte ihren Nissan gegen 7.30 Uhr in einer Parkbucht im Schälzigweg zwischen Zähringerstraße und Sternallee ab. Als sie gegen 12.15 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug an der vorderen Stoßstange und am Kotflügel beschädigt war. Offenbar hatte ein unbekannter Autofahrer den Nissan beim Vorbeifahren gestreift und war einfach weitergefahren.

AdUnit urban-intext1

Aufgrund von Farbantragungen am beschädigten Fahrzeug ist davon auszugehen, dass es sich beim Verursacher um einen Autofahrer mit einem orangefarbenen Auto handelte. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier unter Telefon 06202/28 80 zu melden. pol