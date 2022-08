Auto hat sich überschlagen

Zwischen dem Ortsausgang Schwetzingen und dem Abzweig zur Landesstraße 599 in Richtung Ketsch/ Brühl überschlug sich auf Höhe des Schwetzinger Schützenhauses am Dienstag kurz nach 5 Uhr in Folge eines Wildwechsels ein Fahrzeug. Die Strecke war in beiden Richtungen für die Unfallaufnahme und den Einsatz des Rettungsdienstes gesperrt.

Eine 21-jährige Ford-Fahrerin fuhr auf der B 291 Richtung Hockenheim. Ein Reh rannte über die Straße. Laut Polizei verzog die Fahrerin vor Schreck das Lenkrad und der der Pkw überschlug sich. Zu einer Kollision mit dem Reh kam es nicht. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. pol