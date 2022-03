Auto prallt auf A 6 in Lastwagen - fünf Verletzte bei schwerem Unfall

St. Leon-Rot. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 6 bei St. Leon-Rot sind am späten Sonntagabend fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei scherte gegen 22.45 Uhr ein 48-jähriger Autofahrer nach einem Überholvorgang wieder auf die Rechte der drei Fahrspuren ein und prallte dabei in das Heck eines Sattelaufliegers, der vor ihm fuhr. Offenbar hatte der 48-Jährige nicht auf den vor ihm fahrenden Verkehr geachtet.

Neben einem erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro an dem Kleinbus des 48-Jährigen erlitten mit dem Fahrer auch seine vier Mitfahrer im Alter von 33 bis 53 Jahren Verletzungen. Diese wurde in Krankenhäusern behandelt. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. An seinem Auflieger entstand ein Schaden von knapp 2000 Euro.