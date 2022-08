Auto überschlägt sich nach Wildwechsel bei Schwetzingen - B 291 kurz gesperrt

Schwetzingen. Nach einem Wildwechsel hat sich das Auto einer 21-Jährigen am frühen Dienstagmorgen bei Schwetzingen überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrerin mit ihrem Ford auf der B 291 von Schwetzingen in Richtung Hockenheim unterwegs gewesen. Kurz vor der Einmündung zur L 599, die in Richtung Brühl und Ketsch führt, ereignete sich der Wildwechsel und die Frau verzog vor Schreck das Lenkrad. Daraufhin überschlug sich ihr Wagen.

Eine Kollision mit dem Wild hat es nicht gegeben. Die Fahrerin und ihr Beifahrer trugen laut Polizei nur leichte Verletzungen davon. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Der Unfall ereignete sich gegen 5 Uhr, die beidseitige Sperrung der B 291 ist seit 6.10 Uhr wieder aufgehoben.