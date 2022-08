Autobahn A6 stundenlang gesperrt: Lastwagen rast bei Sinsheim in Pannenabsicherung

Sinsheim. Ein Lastwagen ist in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn 6 bei Sinsheim in eine Pannenabsicherung gefahren. Die Autobahn wurde in Richtung Mannheim gesperrt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Sattelzuges soll bei dem Unfall schwer verletzt worden sein.

Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort fuhr der Lastwagen gegen 3 Uhr nahezu ungebremst in ein Sicherungsfahrzeug mit Absperrwand der Autobahnmeisterei. Das Sicherungsfahrzeug hatte wegen einem liegen gebliebenen Schwertransport den rechten Fahrstreifen in Richtung Mannheim seit etwa 1.30 Uhr gesperrt. Der Fahrer wurde schwer im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Während der Bergungsarbeiten war die Autobahn am Morgen voll gesperrt. Ein kilometerweiter Rückstau bildete sich. (mit dpa)