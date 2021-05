Autobahnbrücke: Bauarbeiten in Richtung Mannheim beginnen

Schwetzingen. Auf der Autobahn A 6 beginnt an diesem Mittwoch, 5. Mai, die nächste Bauphase zum Austausch der Übergangskonstruktionen auf der Autobahnbrücke über die Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe (Rheinbahn) und die Schwetzinger Siedlerstraße. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Auf der nördlich der Anschlussstelle Schwetzingen-Nord/Brühl gelegenen Brücke wird dafür zwischen Mittwoch, 5. und, Dienstag, 11. Mai, jeweils in den Nachtstunden der Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim komplett auf die dann bereits fertiggestellte Gegenfahrbahn (Richtung Heilbronn) umgelegt.

Weitere Informationen gibt es hier.