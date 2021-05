Autobahnbrücke: Baustelle in Richtung Mannheim

Auf der Autobahn A 6 beginnt an diesem Mittwoch, 5. Mai, die nächste Bauphase zum Austausch der Übergangskonstruktionen auf der Autobahnbrücke über die Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe (Rheinbahn) und die Schwetzinger Siedlerstraße (wir berichteten). Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit, die seit 1. Januar diese Jahres verantwortlich für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Autobahnen in Deutschland ist.

Auf der nördlich der Anschlussstelle Schwetzingen-Nord/Brühl gelegenen Brücke wird dafür zwischen Mittwoch, 5. und, Dienstag, 11. Mai, jeweils in den Nachtstunden der Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim komplett auf die dann bereits fertiggestellte Gegenfahrbahn (Richtung Heilbronn) umgelegt. Anschließend kann die Übergangskonstruktion auf der Fahrbahn nach Mannheim ausgetauscht werden. Sperrungen sind nicht vorgesehen, die Umlegung erfolgt bei fließendem Verkehr. Aufgrund der baustellenspezifischen Verkehrsführung ist bis zum Ende der Bauarbeiten im Juni 2021 mit tageszeitabhängigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Geschwindigkeit wird gedrosselt

Die Umlegung des Verkehrs erfolgt nachts von jeweils 20 bis 5 Uhr, um Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten. Dabei wird fahrstreifenweise eine sogenannte „4+0-Verkehrsführung“ eingerichtet – das bedeutet: Alle vier Fahrstreifen werden auf die Fahrbahn nach Heilbronn gelegt. Dort werden die Fahrtrichtungen durch eine temporäre Betonschutzwand getrennt, die Fahrstreifenbreite ist eingeschränkt.

Aus Sicherheitsgründen herrschen eine Geschwindigkeitsbeschränkung und ein Überholverbot für Lkw. Derzeit ist in dem Bereich noch eine „3+1-Verkehrsführung“ eingerichtet (mit drei Fahrstreifen auf der Fahrbahn nach Mannheim), die mit der Fertigstellung der Übergangskonstruktion auf der Fahrbahn in Richtung Heilbronn aufgelöst wird. Bauoberleitung und Bauüberwachung liegen bei der Außenstelle Heidelberg der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.

Projektabschluss Mitte Juni

Die Übergangskonstruktion der Autobahnbrücke in Schwetzingen-Nord ist nach langer Nutzungsdauer defekt und verursacht bei starker Belastung Lärm, der für die Anwohner gerade nachts störend ist. Ihr Austausch wurde noch vom Regierungspräsidium Karlsruhe geplant.

In der ersten Bauphase wurden Ende 2020 zwei Mittelstreifenüberfahrten hergestellt. In der zweiten Bauphase wurde ein Fahrstreifen der Fahrbahn in Richtung Heilbronn auf die Gegenfahrbahn umgelegt und die Übergangskonstruktion im rechten Bereich der Fahrbahn ausgetauscht. In der laufenden dritten Bauphase wurde die Übergangskonstruktion im linken Fahrbahnbereich ausgetauscht.

In der anstehenden vierten Bauphase verlagern sich die Arbeiten auf die Fahrbahn in Richtung Mannheim. In der fünften und letzten Bauphase erfolgt dann die Schließung der Mittelstreifenüberfahrten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Damit wird das Projekt voraussichtlich Mitte Juni 2021 abgeschlossen.

Zur Erklärung: Als Übergangskonstruktion (auch Fahrbahnübergang) wird ein Bauelement einer Brücke bezeichnet, das Verformungen und Bewegungen des Brückenüberbaus gegenüber den Brückenenden ausgleicht (wir berichteten). Die Verformungen des Überbaus gehen vor allem auf jahreszeitliche Temperaturschwankungen zurück und reichen je nach Brücke von wenigen Millimetern bis in den Meterbereich. Die Übergangskonstruktion gleicht diese Differenzen aus, indem sie sich flexibel auseinander- oder zusammenschiebt. Eine Übergangskonstruktion muss regelmäßig gewartet werden und wird je nach Belastung etwa alle 20 bis 25 Jahre ausgetauscht. Nur so können die Beweglichkeit der Konstruktion selbst und die Bausubstanz der Brücke erhalten und somit die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. zg