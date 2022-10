Autofahrer bei Schwetzingen mit fast 3 Promille gestoppt

Schwetzingen / B535. In Schlangenlinien auf der Bundesstraße – so ist ein 42-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag den Beamten der Schwetzinger Polizei aufgefallen. Gegen 15:30 Uhr bemerkten die Polizisten den Mercedes des Mannes auf der B 535 bei Schwetzingen Höhe Bowlingcenter – er war in Richtung Heidelberg unterwegs.

Der 42-jährige Mercedes-Fahrer konnte laut einer Polizeimeldung allerdings zügig angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim anschließenden Alkoholtest staunten die Beamten nicht schlecht, als sie ein Ergebnis von mehr als 2,7 Promille bei dem Mann feststellten.

Der betrunkene Autofahrer musste die Ordnungshüter schließlich auf die Dienststelle begleiten und bekam im weiteren Verlauf Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel vorerst einbehalten. Der 42-Jährige wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.