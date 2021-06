Autofahrer fährt absichtlich Motorradfahrer an

Schwetzingen. Ein bislang unbekannter Opel-Fahrer hat einen 53-jährigen Motorradfahrer udn dessen 15-jährige Tochter angefahren und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hielt der Motorradfahrer am Sonntagabend gegen 22 Uhr am Straßenrand an, um dessen Tochter auf das Motorrad aufsteigen zu lassen, als der unbekannte Opel-Fahrer neben den beiden anhielt, diese anschrie und beleidigte. Plötzlich schlug der Unbekannte die Reifen in Richtung Motorrad ein und fuhr los. Er rammte das Motorrad, sodass dieses gemeinsam mit dem Fahrer umkippte und auf die danebenstehende 15-Jährige stürzte. Beide verletzten sich durch die Tat leicht. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Autofahrer unerkannt.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.