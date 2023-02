Autofahrer flieht von Unfallort in Wiesloch

Wiesloch. Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in Wiesloch einen Unfall verursacht und ist anschließend zu Fuß geflohen. Laut Polizeiangaben ist zurzeit noch unklar, ob es sich bei der Person um einen Mann oder eine Frau handelt. Gemeldet hatte den Unfall eine Zeugin.

Ersten Ermittlungen zufolge kam der oder die Unbekannte mit einem silbernen Mercedes in der Höllgasse von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Mehrfach soll die Autofahrerin oder der Autofahrer versucht haben, das Fahrzeug zurückzusetzen, was jedoch aufgrund der starken Beschädigung misslang. Dann soll der oder die Unbekannte schließlich zu Fuß geflüchtet sein und das demolierte Fahrzeug zurückgelassen haben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 8000 Euro.

Ob der oder die Flüchtige bereits zuvor weitere Verkehrsteilnehmer geschädigt oder gefährdet hat, ist noch unklar. Daher sucht das Polizeirevier Wiesloch Zeugen sowie Geschädigte, welche sachdienliche Hinweise zum Verhalten oder zur Fahrerin beziehungsweise zum Fahrer selbst geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.