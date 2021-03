Walldorf. Ein 31-jähriger Mann ist am späten Mittwochvormittag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat anschließend einen Unfall verursacht. Ob es sich um eine Verfolgungsfahrt zwischen einem Zivilfahrzeug der Polizei und einem VW handelte, wollte ein Pressesprecher der Polizei weder bestätigen noch dementieren. Er könne dazu noch nichts sagen, so der Pressesprecher zu einem Mitarbeiter vor Ort.

Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 11 Uhr mit seinem VW auf der A61 in Richtung Heilbronn fahrend auf und sollte kontrolliert werden. Er gab daraufhin Gas und versuchte, der Kontrolle zu entkommen. Dabei überholte er auf dem Standstreifen mit hoher Geschwindigkeit mehrere Lastwagen. Am Autobahnkreuz Walldorf verlor er in der Überleitung zur A 5 in Fahrtrichtung Heidelberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Grünstreifen. Hierbei überschlug sich sein Fahrzeug fast und kam im Grünstreifen zum Stehen, wie die Polizei mitteilt.

Der 31-Jährige schien zunächst unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Derzeit dauert die Unfallaufnahme noch an. Die Überleitung von der A 6 auf die A 5 in Richtung Heidelberg ist derzeit gesperrt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Ersten Ermittlungen zu Folge ist der Mann, laut Polizeiangaben, offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Flucht des Mannes, dauern an.