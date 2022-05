Autokorso und 500 Fußballfans: Polizei zieht Wochenend-Bilanz zu "Brennpunkten" in der Region

Rhein-Neckar. Am Freitagabend hat das Polizeipräsidium Mannheim mit der Konzeption "Brennpunkte Sommer 2022" begonnen und verstärkte Präsenz uniformierter Kräfte in Mannheim und Heidelberg gezeigt. Zudem setzt die Polizei wie bereits in den vergangenen zwei Pandemie-Jahren weiterhin auf den Einsatz von Kommunikations-Teams. Neben Fußballspielen unterschiedlicher Ligen, der "Maimess" und dem Maimarkt gab es an diesem Wochenende zahlreiche angemeldete, teilweise wiederkehrende, Kundgebungen in den beiden Städten. Ein Überblick.

Demonstrationszug "Rechte Netzwerke angehen" in Heidelberg

Mit circa 150 Teilnehmern hat es am Samstagabend einen Demonstrationszug gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde hierbei eine Rauchfackel gezündet Nach einer klaren Ansprache und Aufforderung durch die Kommunikations-Teams, derartige Äußerungen zu unterlassen, kam es zu keinen weiteren Beleidigungen und der Aufzug setzte seinen Marsch ohne weitere Zwischenfälle fort. Als bei der Abschlusskundgebung Angehörige von Burschenhaften an den Demonstranten vorbei liefen, kam es zu verbalen Provokationen, die später von der Polizei unterbunden werden konnten.

500 Fußballfans versammeln sich am Wasserturm

Nachdem die türkische Fußballmannschaft "Trabzonspor" am Samstagabend die türkische Fußballmeisterschaft in der Super Liga gewonnen hatte, versammelten sich bis 22 Uhr rund 500 Fußballfans am Wasserturm. Angaben zufolge meldeten Passanten einen aus 20 Fahrzeugen bestehenden Autokorso auf dem Friedrichsring. Die Absperrung am Wasserturm ist von den Fans überstiegen worden. Daraufhin haben sie ein Banner mit Vereinslogo angebracht und vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Nachdem die Fans gezielt durch die Kommunikations-Teams gebeten wurden, die Anlage zu verlassen, kamen sie dieser Aufforderung störungsfrei nach.

Ermittlungsgruppe Poser überprüfen 48 Fahrzeuge

Die Ermittlungsgruppe Poser hat an den beliebten Treffpunkten in Mannheim und Heidelberg 62 Personen und 48 Fahrzeuge kontrolliert. Demnach gab es neun Anzeigen wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten. Fünf davon wurden wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis angezeigt. In einem Fall stellten die Einsatzkräfte den BMW eines 26 Jahre alten Mannes sicher, nachdem sie an dem Fahrzeug erhebliche Mängel sowie eine deutliche Überschreitung der Geräuschpegelwerte festgestellt hatten. Ein 44-jähriger Audi-Fahrer muss sich neben einer Anzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis zusätzlich auf eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen fehlenden Versicherungsschutzes einstellen.

Heidelberger Altstadt mit über 200 Besuchern

Die Heidelberger Altstadt, insbesondere die Untere Straße war am Freitag- und Samstagabend mit bis zu 200 Personen bis in die frühen Morgenstunden gut besucht. Vor allem Ruhestörungen, aber auch kleinere körperliche Auseinandersetzungen wurden der Polizei gemeldet. Am Sonntagmorgen ist es am Bismarckplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Angaben zufolge reagierten die Personen nicht auf die Ansprache der Polizei, weshalb sie mit Pfefferspray voneinander getrennt werden mussten. Ein 23-Jähriger ergriff daraufhin die Flucht, wurde aber wenig später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen. Bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzte sich ein 26-Jähriger leicht. Er wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind derzeit noch unklar.

Körperliche Auseinandersetzung zwischen zehn Personen nahe der Max-Joseph-Straße

Es ist am Samstagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zehn Personen im Bereich der Max-Joseph-Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Streit zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einer Gruppe Kinder. Dabei wurde ein 13-Jähriger mit einem Schlagstock im Bereich des Oberkörpers verletzt. Die Gruppe von Jugendlichen ergriff die Flucht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bisher unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Personenbeschreibung von zwei Tatverdächtigen vorliegen:

1. Person: männlich, circa. 1.85 Meter groß, 16-17 Jahre alt, blonde kurze Haare, helle Haut, auffallend großer Mund, schwarze Bauchtasche.

2. Person: männlich, circa. 1.80 Meter groß, 16-18 Jahre alt, dunkle mittellange gegelte Haare mit Mittelscheitel, auffallend markantes Gesicht, leichter Oberlippenbart, lilafarbener Pullover.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/ 33010 zu melden.