Autor Burak Tuncel: „Tierleid findet zu Menschen zurück“

Weniger Liebe, seelenlose Roboter oder auch die mechanische, künstliche Welt: Im dichterischen Werk „Tränen um die Menschheit: Wie die Liebe Deutschland verließ“ beschreibt Burak Tuncel seine Sicht auf die Veränderung auf dieser Erde. Der Schwetzinger Autor erklärt im Interview, wie für ihn eine Idealwelt aussehen würde – und was das Coronavirus in seinen Augen bedeutet.

Burak Tuncel (36) ist ein lyrischer Dichter, Philosoph so-wie Autor von elf Büchern und Darsteller. Er ist im Jahre 1985 in Schwetzingen geboren und derzeit wohnhaft in Mannheim. Der Schriftsteller studierte Journalismus und ist Kolumnist in der Online Zeitung „Migazin.de.“ Tuncel befasst sich in den Büchern mit den Schwerpunkten Soziologie, Theosophie, Lyrik und Dichtung. Seine Werke sind als Melodram geschrieben, begleitet von sentimentaler Musik schreibt der Dichter seine wissenschaftlichen Beobachtungen über die Gesellschaft in Form von dichterisch-philosophischen Romanen, die auch eine Art Drehbücher sind. Burak Tuncel will die Menschen mit seinen Büchern herausfordern. Er stellt ihnen die Leben der altbekannten Dichter und Denker nochmals vor, die alle von der Einheit der Existenz und Liebe sprechen. Nur die Menschen sehen und hören es nicht, sie leben einfach weiter, strebend nach den weltlichen Dingen. Kritisch betrachtet er diesen Lebenswandel. Inspiriert wird er von Erich Fromm, Friedrich Nietzsche, Arno Gruen, Osho, Khalil Gibran, Vincent Van Gogh, Wilhelm Reich, Basho, Rabindranath Tagore und Laotse. nina

Herr Tuncel, wo haben Sie im Alltag erlebt, dass die Digitalisierung uns die Liebe nimmt – wie Sie das in ihrem Buch beschreiben?

Burak Tuncel: Der Mensch ist ein lebendiges Wesen, seine Natur ist voller Lebendigkeit. Bei den Kindern und Tieren sieht man noch das Funkeln in den Augen und die Blumen sind voller Schönheit in der Lebendigkeit. Das Digitale ist künstlich, es hat keine Gefühle und keine Seele, umso digitaler alles wird, umso mehr werden wir die Liebe zum Leben verlieren oder haben es bereits schon.

Wie könnten die Menschen mehr Liebe verbreiten?

Tuncel: Man kann Liebe nicht verbreiten, man kann nur zur Liebe „werden“. Wenn die Menschen zur Liebe gefunden hätten, dann würde es keine hungernden Kinder geben, keine leidenden Tiere, keine Bäume, die gefällt werden. Oder wenn es Liebe gäbe, würde es keine Milliardäre geben, während andere nichts zu essen haben, geschweige denn ein Dach über dem Kopf. Wenn man also eine Blume liebt, dann pflückt man sie nicht, denn wenn die Menschen sie pflücken, wird sie sterben und aus ihrer Heimat – der Erde – entrissen.

Am Anfang jedes Kapitels zitieren Sie einen Dichter. Welches ist Ihr Lieblingszitat aus ihrem Buch – und warum?

Tuncel: „Wir Dichter haben von den schönsten Flüssen getrunken, die schönsten Wälder gesehen. Von ganz fernen Wegen kommen die Liebenden. Eure Welt negieren wir, eure mechanische, künstliche Welt, fernab von wahrer Schönheit.“ Ja, dieses Zitat beschreibt die Verrücktheit, die man Liebe nennt. Bei Mutter Natur habe ich die schönsten Mysterien erleben dürfen, das wundervollste Antlitz der Schönheit gesehen. Doch dann kommt der Philosoph Friedrich Nietzsche in mir zum Vorschein, der in seinem Werk „Also sprach Zarathustra“ die Umwertung aller Werte fordert, der den Menschen ein Geschenk bringt, dass sie zum „Übermenschen“, also zur Liebe finden sollen und die künstliche Welt ablehnt, die gegen das Leben ist, jene die von der Masse erbaut wurde.

Der Mensch soll zur Maschine werden – die Eile des modernen Menschen bildet die Hässlichkeit auf der Welt. Diese Sätze stehen in Ihrem Buch. Wie würde denn eine Idealwelt für Sie aussehen?

Tuncel: Ja, die Menschen haben zwar moderne Technologie entwickelt, und sind dabei roboterhaft geworden. Das Herz und die Seele verkümmern in dieser Gesellschaft aber. Deshalb haben auch nur die Seelenlosen und jene die von ihrem Herzen abgetrennt sind, Erfolg in dieser Welt. Es ist ihre Welt, die Welt der Herzlosen. Ihr glaubt mir nicht? Schaut nur in die Welt hinaus und in die Strukturen der Welt. Eine Idealwelt wäre, wo für die Grundbedürfnisse aller Menschen gesorgt wäre, jeder könnte ein würdiges Leben führen, wo es keine Ausbeutung mehr gibt, und die Tiere zum Freund des Menschen werden.

Sie schreiben auch über Rassismus und den „weißen Mann“. Wie nehmen Sie die Bewegung aktuell wahr? Hat sich der Blick der Gesellschaft verändert oder ist das nur Schein?

Tuncel: Der „weiße Mann“ ist nur symbolisch zu verstehen, er hat nichts mit einer Hautfarbe zu tun, sondern ist eine Geisteshaltung und Denkart abgeleitet vom Denken und Handeln des Christoph Columbus. Die Indianer hatten eine der höchsten Zivilisationen, die es je gab erschaffen, und als Columbus in San Salvador (1492) eintraf, da trafen zwei Denkweisen aufeinander. Die Indianer sind voller Liebe zum Leben und der Natur, und Columbus voller Verachtung gegen das Leben. Heute regiert im Westen die Denkart des Christoph Columbus. Habgier, Besitz, Wettbewerb und Konkurrenz, dies alles ist Gewalt gegen das Leben.

Was denken Sie über das Coronavirus: Ist der Mensch selbst schuld, dass nun ein Virus zurückschlägt?

Tuncel: Solange die Tiere leiden auf dieser Welt, solange es hungernde Kinder gibt, solange es Obdachlose auf den Straßen gibt und auf der anderen Seite die Reichen in Saus und Braus leben, solange die Mutter Natur geplündert wird und auch nur ein einziges Tier leiden muss. Solange wird keine schöne Welt entstehen und das Coronavirus ist nur ein kleines Symptom der Krankheit. All das Leid der Tiere findet nun zu den Menschen zurück, da die Tiere hier auf der Welt sind, um uns die Liebe zu lehren, doch der Mensch hat dieses Geschenk mit Füßen getreten. Das Schicksal der Menschheit in Zukunft steht und fällt mit den Tieren, die Menschen werden sehen, dass es davor keine Genesung geben wird.

Wann kommen Ihnen die meisten Ideen? Wann schreiben Sie? Geben Sie uns einen kleinen Einblick hinter die Kulissen.

Tuncel: „Nacht ist es, nun reden lauter alle springenden Brunnen, und auch meine Seele ist ein springender Brunnen. Nacht ist es, nun erwachen alle Lieder der Liebenden, und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden.“ Ich schreibe meistens nachts und beim Laufen durch die Straßen bei Tag, wenn ich mir die Gesellschaft betrachte – ich bin ein Medium der Liebe sozusagen. Sie diktiert mir ins Herz und ich schreibe. Doch das Mysterium der Liebe öffnet sich nur ganz wenigen Seelen.

Wenn Sie einen Rat an die Menschen weitergeben könnten, welcher wäre das?

Tuncel: Sie sollen auf die Menschen hören, die voller Liebe sind, wie die Dichter. Doch sie verhöhnen uns und ignorieren uns und folgen jenen ohne Bewusstsein, die in den Führungspositionen sind. Doch das Leben läuft nicht rückwärts, es nimmt Notiz davon und die Menschen bekommen am Ende die bittere Quittung für ihre falsche Wahl, siehe heute. Sie sollen auf die Liebenden hören, auf mich und lesen. Wir geben und opfern unser Leben für die Menschen und leben in Armut, doch sie versagen sich unseren strahlenden Glanz, denn nur der Dichter kann Heilung bringen.