Autos auf Parkplatz in Jahnstraße in Plankstadt zerkratzt

Plankstadt. Mindestens zwei Fahrzeuge sind auf dem Parkplatz in der Jahnstraße zwischen Freitag, 2. Dezember, und Montag, 5. Dezember, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei es bereits vor einigen Wochen in Tatortnähe zu Sachbeschädigungen mit ähnlicher Vorgehensweise gekommen. Derzeit lasse sich ein Zusammenhang der Taten nicht ausschließen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nach Polizeiangaben noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder selbst geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 06202/2880 zu melden.