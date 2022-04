Awo öffnet wieder - Spielenachmittag ist geplant

Schwetzingen. Zwei Jahre mussten die Türen der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Hebelstraße 6 in Schwetzingen pandemiebedingt geschlossen bleiben. Da nun – ab April – viele Einschränkungen durch die Landesregierung aufgehoben werden, haben sich die Verantwortlichen der Awo in Schwetzingen in ihrer jüngsten Vorstandssitzung mehrheitlich für die Wiedereröffnung ausgesprochen. Das Awo-Team freut sich daher, ab Mittwoch, 6. April, ab 14 Uhr wieder mit ihrem beliebten Spielenachmittag zu beginnen und hofft, viele Besucher begrüßen zu können.

Bereits an diesem Dienstag, 5. April, wird der Seniorengymnastik-Kurs wieder stattfinden. Da dieser für eine begrenzte Teilnehmerzahl ausgelegt und bereits ausgebucht ist, können nur Senioren, die bereits vor der Coronapause den Kurs besucht hatten, daran teilnehmen, teilt die Awo mit. Sollten wieder freie Plätze zur Verfügung stehen, werde dies entsprechend bekannt gegeben.

Da für öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen die 3G-Regeln gelten, müssen Impfnachweise beziehungsweise aktuelle Negativtestergebnisse vorgelegt werden.