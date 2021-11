Schwetzingen. Aktuell ist die B36 bei Schwetzingen in Richtung Heidelberg gesperrt. In Höhe der A6 Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen kam es zu einem Unfall, an dem drei Fahrzeug beteiligt sind. Beide Fahrstreifen sind blockiert. Das teilt unser Reporter vor Ort mit.

