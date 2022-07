B39-Brücke am Priesterseminar Speyer wird aufgebaut – Vollsperrung

Speyer/B 39. Autofahrer, die am kommenden Wochenende beim Priesterseminar in Speyer über die B 39 fahren wollen, müssen mit Verzögerungen und Umleitungen rechnen. Denn der erneute Aufbau des Traggerüsts der Fuß- und Radverkehrsbrücke am Priesterseminar erfordert eine nächtliche Vollsperrung der Bundesstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Demnach muss die B 39 laut einer Pressemitteilung der Stadt Speyer auf Höhe des Priesterseminars in der Nacht von Freitag, 22. Juli zum Samstag, 23. Juli 2022 von circa 21 bis 5 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Es gibt allerdings Umleitungsstrecken:

Der Verkehr in Fahrtrichtung Heidelberg wird an der Anschlussstelle SP-Süd ausgeleitet, über die Landauer Straße, Paul-Egell-Straße, Lindenstraße und Karl-Leiling-Allee geführt und an der Anschlussstelle SP-Zentrum wieder zurück auf die B 39 geleitet. Die Abfahrtsrampe zum Closweg bleibt für Anlieger*innen des Vogelgesangs geöffnet.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Diakonissen-Krankenhaus Test-Drive-in zieht um Mehr erfahren

Der Verkehr in Fahrtrichtung B 9 wird an der Anschlussstelle Speyer-Vogelgesang ausgeleitet, über die Paul-Egell-Straße und die Landauer Straße geführt und an der Anschlussstelle Speyer-Süd wieder zurück auf die B39 geleitet.

Außerdem wird in der Paul-Egell-Straße entlang der Umleitungsstrecke ein Haltverbot angeordnet. Die Stadt Speyer bittet die Verkehrsteilnehmenden und Anwohnenden um Verständnis für die Beeinträchtigungen.