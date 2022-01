Babyboom in Schwetzinger GRN-Klinik

Schwetzingen. Nun wirkt die traute Gemeinsamkeit zu Corona-Zeiten zu Hause wohl doch nach: So viele Geburten wie nie zuvor verzeichnete die Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Schwetzingen in 2021. Kamen dort 2020 noch 867 Babys zur Welt, waren es 2021 mit 963 fast 100 neue Erdenbürger mehr. Das teielte am Donnerstagnachmittag die Pressestelle der Klinik mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Warum sich immer mehr werdende Mütter für eine Entbindung im Schwetzinger Krankenhaus entscheiden, dafür hat Chefärztin Dr. Annette Maleika mehrere Erklärungsansätze: „Wir bemühen uns um eine Eins-zu-eins-Betreuung, das heißt jede Frau soll während der Geburt idealerweise nur von einer Hebamme betreut werden.“ Und das sei dank des sehr hohen Personalschlüssels von 19 Hebammen in den meisten Fällen möglich. „Zudem versucht unser Team, immer die individuellen Geburtswünsche der werdenden Eltern zu erfüllen. Wir legen großen Wert auf selbstbestimmtes Gebären“, so Dr. Maleika.

Väter werden gut einbezogen

„Als babyfreundlich-zertifizierte Klinik fördern wir von Beginn an eine gute Bindung zwischen Baby und Eltern“, fügt sie hinzu. So werden auch die Väter in den Geburtsprozess miteinbezogen und können ihre Partnerinnen von Anfang an begleiten. „Deshalb bieten wir auch ausreichend Familienzimmer an, damit die frischgebackene Familie die ersten Stunden und Tage direkt gemeinsam verbringen kann.“

Seit Herbst 2021 gibt es den hebammengeleiteten Kreißsaal für Entbindungen in intimer Atmosphäre. Kommen seit Beginn der Pandemie mehr Kinder zur Welt? „Ich vermute, dass für viele Paare durch Homeoffice bessere Bedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geschaffen wurden“, sagt die Chefärztin. Das motiviere vielleicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2