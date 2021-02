  Babyglück: Zwei Jungen geben Lichtblick fürs neue Jahr

Schwetzingen. Für diese zwei Familien hätte das Jahr 2021 nicht besser starten können. Carina Dawson und ihr Mann Steven können es noch gar nicht wirklich fassen. Sohn Dylan ist um 13.46 Uhr als erstes Baby im neuen Jahr in der GRN-Klinik auf die Welt gekommen. „Schon beim Raclette am Silvesterabend habe ich Wehen veratmet. Am Morgen so um 7 Uhr sind wir dann hergefahren“, sagt die 30-Jährige aus Altlußheim.

Gesund und munter: Carina und Steven Dawson mit Baby Dylan. Um 13.46 Uhr hat er das Licht der Welt erblickt. © Hardung

Da das Köpfchen von Baby Dylan ein bisschen schief lag, habe man ihr geraten, ihn per Kaiserschnitt holen zu lassen. Zuhause wartet schon die zweijährige Schwester Cloe. „Das wird unser Jahr, komme was wolle“, sagt Carina Dawson.

Zwei Wochen zu früh

Nur wenige Meter neben Familie Dawson feiert Azize Göce-Aslancan eine ganz besondere Geburtstagsparty - nur mit ihrem Mann Hasan Göce und Sohn Emin. „Der errechnete Termin war eigentlich am 14. Januar“, sagt sie, trotzdem ist der kleine Junge mit 3260 Gramm und 51 Zentimeter gesund und munter. Vielleicht wollte sich Emin deshalb nicht an dieses Datum halten und es lieber seiner Mutter gleichtun - um 14.18 Uhr erblickte er das Licht der Welt. Vor genau 27 Jahren war nämlich auch Azize Göce-Aslancan in ihrer Heimatstadt Weißenburg in Bayern das erste Baby im neuen Jahr. Ihre Eltern sind für ihren Geburtstag sogar aus Nürnberg zu Besuch - „und zu Hause steht auch eine Geburtstagstorte bereit. Davon konnte ich heute Morgen um 5 Uhr leider noch nichts essen“, erklärt sie und schmunzelt.

Kein Platz für schlechte Stimmung

Auf der Station ist es ruhig. Nur Pfleger schwirren durch die Gänge. Vor dem Eingang der GRN-Klinik weisen viele Schilder daraufhin, dass Besucher draußen bleiben müssen. Außerdem ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Im Zimmer von Azize Göce-Aslancan und ihrem Erstgeborenen spürt man von der schlechten Stimmung in den vergangenen Monaten nichts. „Ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt und hier wurde sich wirklich super um uns gekümmert“, sagt sie.

Für Azize und ihren Mann gibt es jetzt nur noch positive Gedanken. Es scheint, als hätte Emin all die Zweifel, den Ärger und die Ungewissheiten durch sein Dasein einfach in Luft aufgelöst. „Ciao Corona, hallo Familie“, macht Mama Azize dem Jahr 2021 eine deutliche Ansage.