Babys richtig ernähren

Die Geburt des eigenen Kindes ist eins der intensivsten Erlebnisse. Darauf bereiten sich alle werdenden Eltern vor. Direkt nach der Geburt beginnt der nächste, völlig neue Lebensabschnitt: die Stillzeit. Zum Thema Stillvorbereitung und Ernährung in den ersten Lebensmonaten (und darüber hinaus) bietet die Volkshochschule am Samstag, 18. März, 15 bis 17 Uhr einen Kurs in ihren Räumen in Schwetzingen an.

Dieser Kurs gibt faktenbasierte Informationen über die Stillvorbereitung, die Stillbegleitung in der Wochenbettzeit, Stilltechniken, Schmerzen beim Stillen, anatomische Besonderheiten, Zunahme des Kindes, dem Stillen in der Nacht. Die Referentin ist bindungsorientierte Familienbegleiterin mit Kompetenzschwerpunkt Stillen und Fachkraft für Formula ernährte Säuglinge. Eine Anmeldung ist bis 15. März notwendig unter der Nummer 06202/2 09 50. zg