Bachs Weihnachtsoratorium öffnet in Schwetzingen Herzen

Beschränkung der Besucherzahlen, Vermeidung von umfangreichen Chor- und Orchesterbesetzungen, Maskenpflicht – all diese Einschränkungen wurden bei der Aufführung der Kantaten 1 bis 3 von Bachs Weihnachtsoratorium am Sonntagabend in der Stadtkirche mehr als wettgemacht durch die Erleichterung und Begeisterung darüber, dass Künstler auftreten und Besucher Live-Konzerte erleben durften, dass am Ende die Kultur – und eben nicht Corona – das letzte Wort behält.

Beseelt vom tiefen Glauben an die Wirkungskraft der Musik, brachte die Kantorei Schwetzingen unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer, in Kooperation mit der Kantorei Wiesloch unter Christian Schaefer, den Mut auf, über das Eingefahrene und Etablierte hinauszugehen und die Aufführung zum besonderen Ereignis werden zu lassen. „Wir alle erleben heute eine Darbietung, die es in dieser Form noch nie gab“, sagte Helmer in seinen einleitenden Worten und erklärte das neue, an die ungewohnte Situation angepasste Format: „Der gesamte Orchesterpart wird von Professor Carsten Klomp an der Orgel gespielt und die Solisten singen die Chorpartien mit, das ist keine Selbstverständlichkeit“, meinte er: „Wir können froh und dankbar sein, dass wir das Weihnachtsoratorium überhaupt aufführen können – den Verantwortlichen in Politik und Kirche, dass sie zumindest in diesem Jahr die Weitsicht haben, nicht wieder Künstler in den Lockdown zu schicken, denn neben Arbeit und Brot brauchen wir zum Leben auch Kultur, geistige Nahrung.“

Auch wenn von manchen belächelt wird, dass Bachs Oratorium zum x-ten Mal in der Weihnachtszeit zu hören war, „ist und bleibt es das Werk eines Genies“, sagt Helmer: „Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich beim Weihnachtsoratorium mitgewirkt oder es gehört habe: Immer entdecke ich etwas Neues, immer erschließt es sich meinen Augen und Ohren anders als vor drei, zehn oder 20 Jahren. Das, was uns heute hier vereint, ist die Sehnsucht, die Sehnsucht nach Harmonie, nach Gemeinschaft und nach Liebe. Bachs Musik öffnet die Herzen, gibt Mut und Zuversicht.“

Helmer hat nicht zu viel versprochen, als er den Zuhörern „eine Sternstunde im wahrsten Sinne des Wortes“ voraussagte. Die exzeptionelle Aufführung berührte jeden einzelnen Besucher in der Stadtkirche.

Professor Carsten Klomp verstand es blendend, den Orchesterpart auf die Orgel zu übertragen. So ermöglichte er nicht nur eine Aufführung in reduzierter Besetzung, sondern zugleich eine klanglich reizvolle und betörende Wiedergabe von Bachs wundervoller Musik.

Da die Orgel einer Vielzahl von Instrumenten wie Flöte, Oboe, Trompete oder Fagott Ausdruck verleihen kann, gewährleistete Klomp große Nähe zur originalen Partitur. Auch die Chorstellen waren trotz der geringen Zahl von Mitwirkenden bestens nachvollziehbar. Als die Sängerinnen und Sänger des Schwetzinger Vokalensembles und der Evangelischen Kantorei Wiesloch den Eingangschor „Jauchzet, frohlocket“ anstimmten, hätte man denken können, dass ein großer Chor mitwirkt.

Selbst die polyfon dichten Stellen trugen dank der warmen, kultivierten Stimmen und der Unterstützung durch die Solisten zu einem vollen, harmonischen Klangbild bei. Emotionen und Inhalt waren so differenziert herausgearbeitet, dass man förmlich hören konnte, wie im Chor der Hirten „Lasset uns nun gehen gen Bethlehem“ die Engel im Himmel jubilieren. Ganz in den Gesamtklang integriert, sangen die Solistinnen und Solisten. Eindrücklich, wie sie die Arien und Rezitativen gestalteten. Intime Stimmungen wechselten sich ab mit belebenden Details, die die Zuhörer hellwach und gespannt zuhören ließen.

Wunderbar der strahlende, agile Sopran von Doris Steffan-Wagner, eindringlich, differenziert die warme Altstimme von Astrid Bohm, auch in der Höhe geschmeidig der helle Tenor von Thomas Dorn, der kurzfristig für den erkrankten Martin Steffan einsprang. Berührend sang er die virtuose Arie „Frohe Hirten, eilt, ach eilet“. Auch der packend gestaltete Bass von Matthias Horn überzeugte. Am Ende gab es – völlig verdient – stehende Ovationen.

