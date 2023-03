Badenia entzündet ihr Osterfeuer

Die erste Mannschaft und die Alten Herren des FC Badenia Hirschacker veranstalten nach der Corona-Pause wieder ihr „Frühlingsfeuer zu Ostern“. Nach dem alten Brauch des Biikebrennens auf den Nordfriesischen Inseln soll der Winter vertrieben werden.

Die Veranstaltung findet auf dem Sportplatz im Hirschacker (Eiskellerweg) am Gründonnerstag, 6. April, statt. Die Veranstaltung soll ab 16 Uhr beginnen. Für die kleinen Gäste steht bis 19 Uhr eine Hüpfburg zur Verfügung. Das Feuer wird auch gegen 19 Uhr gezündet.

Die Veranstalter hoffen auf regen Zuspruch wie in den vergangenen Jahren. Von 20 bis 23 Uhr gibt es in bewährter Manier Livemusik, dieses mal unterhält die Band „Twisted Spoons“ die Gäste. Ab 23 Uhr startet die Party in der „Hirschebar“. Für Speis und Trank ist gesorgt. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen . . . zg