Bäume in der Nordstadt

In ihrer Veranstaltungsreihe „Bäume im Stadtgebiet – Schattenspender, Luftfilter und Lebensraum“ haben die Grünen am Sonntag, 19. September, Peter Rösch vom Naturschutzbund (Nabu) Schwetzingen und Umgebung als Referenten eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Durch seine naturheilkundlich-ökologischen Exkursionen in den Oftersheimer Dünen ist Rösch in Oftersheim und Schwetzingen bestens bekannt. Diesmal geht es zu den Straßenbäumen in der Schwetzinger Nordstadt und um die Fragen, welche Bäume wachsen dort und wo ist deren Platz im Netz der Natur. Mit dabei ist Bundestagskandidatin Nicole Heger. Der etwa zweistündige Spaziergang startet um 15 Uhr an der Schützenstraße Hausnummer 15. Um Einhaltung der gültigen Coronaregeln und um vorherige Anmeldung unter grüne-schwetzingen@gmx.de wird gebeten. zg