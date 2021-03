Die von der Firma Epple angekündigten Abrissarbeiten auf dem Pfaudler-Gelände haben begonnen. Seit einigen Tagen sind Bauarbeiter mit Baggern dabei, die in den 1970er Jahren errichteten Zweckbauten an der Pfaudlerstraße – unter anderem das Laborgebäude (Bild) – nach und nach abzureißen. Auf dem Gelände des Werks, das vor über einem Jahr nach Waghäusel umgezogen ist, soll in den kommenden Jahren ein Wohn-, Arbeits- und Kulturquartier entstehen (wir berichteten mehrfach). ali/Bild: Lenhardt