Bankangestellte vereitelt Betrug durch Enkeltrick

Heidelberg. Filiale Rohrbach in Heidelberg. Eine ältere Frau steht aufgeregt vor unserer Mitarbeiterin, Songül Altiparmak, und will ganz dringend 15.000 Euro von ihrem Konto abheben. Warum? Das möchte sie nicht sagen. In der Hand hält sie ein Smartphone mit einer aktiven Telefonverbindung. Jemand hört mit, gibt Anweisungen. Das fällt der Angestellten sofort auf, wie die Sparkasse Heidelberg in einer Pressemitteilung schreibt.

Songül Altiparmak in der Bankfiliale. © Sparkasse Heidelberg

Songül Altiparmak ist kritisch, bleibt hartnäckig – und stellt die richtigen Fragen. Der Betrugsversuch fliegt auf, die Polizei wird informiert. Die Kundin ist fassungslos, aber erleichtert. Es stellt sich heraus: Die vermeintliche Tochter hatte weinend am Telefon erklärt, bei einem selbstverschuldeten Autounfall eine Mutter mit ihrem Kind getötet zu haben. Der falsche Polizist verlangte eine Kaution und drohte laut Sparkasse offen mit der Staatsanwaltschaft.