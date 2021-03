Trotz vieler Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie zieht die Commerzbank in Schwetzingen für das vergangene Jahr eine positive Bilanz. 2020 stand vor allem die Unterstützung der Unternehmer- und Firmenkunden im Fokus, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank. „Als Hausbank pflegen wir zu vielen Kunden langjährige Beziehungen. Dadurch kennen wir ihre Geschäftsmodelle gut“, sagt Elmar Moser, Niederlassungsleiter der Commerzbank Mannheim. Allein an Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro hat die Commerzbank in der Region Nordbaden KfW-Coronakredite in Höhe von 28,5 Millionen Euro bereitgestellt.

Der Trend zur Digitalisierung wurde durch Corona beschleunigt. „Viele Firmen erledigen immer mehr Finanzgeschäfte digital“, berichtet Moser. Auch im Privatkundengeschäft hat die Nutzung digitaler Anwendungen zugenommen. „Dabei geht der Trend Richtung Mobile-Banking“, sagt Evelyn Biemer, Leiterin der Privatkunden in Schwetzingen. So ist die Zahl der Banking-App-Nutzer in der Region im vergangenen Jahr um 34 Prozent gestiegen. Die Commerzbank entwickelt die Banking-App dabei stetig weiter.

Wertpapiere online kaufen

Seit Juli 2020 können Kunden zum Beispiel auch Wertpapiere per Smartphone kaufen oder verkaufen. Bei der Neukundengewinnung spielen digitale Kanäle ebenfalls eine immer größere Rolle. Jeder dritte Neukunde kam 2020 bereits online zur Commerzbank. „Insgesamt haben wir 2020 in Schwetzingen 272 neue Kunden gewinnen können. Wir betreuen hier nun insgesamt rund 7300 Kunden“, so Biemer. Die Lockdown-Zeit hat zugleich dazu geführt, dass sich Kunden verstärkt um ihre Geldanlage gekümmert haben. Besonders beliebt waren Wertpapiersparpläne: Ihre Zahl stieg in Schwetzingen um 21 Prozent. Insgesamt hat sich das Depotvolumen auf 41 Millionen Euro erhöht.

Ein starkes Wachstum verzeichnete die Commerzbank zudem bei Immobilienfinanzierungen. „Die Corona-Krise hat den Wunsch nach Wohneigentum verstärkt. Dabei geht der Trend raus aus der Stadt ins Grüne, besonders Immobilien mit Gärten und Balkonen sind gefragt“, sagt Biemer. Das Neugeschäft mit Baufinanzierungen lag in Schwetzingen bei 7,9 Millionen Euro, das Gesamtvolumen liegt damit bei 81 Millionen Euro. Immer mehr Kunden achten bei Bau oder Renovierung auf ökologische Aspekte. Bundesweit sei jede fünfte Baufinanzierung der Commerzbank eine „grüne Baufinanzierung“, die einen Zinsrabatt für Energieeffizienz gewährt. zg