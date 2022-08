Barbie hat geparkt

Autos können ein schöner Blickfang sein. Bestes Beispiel hierfür sind am kommenden Wochenende die Oldtimer-Schau im Schlossgarten Schwetzingen und ihr Pendant der mobilen Zukunftsvisionen bei der Eco-Mobil-Gala auf dem Schlossplatz. Doch auch sonst gibt’s immer wieder Hingucker auf den Straßen und Parkplätzen. So fiel dieser Tage in der Lindenstraße ein Vehikel besonders auf – vor allem durch seine Farbe: ein rosarotes Wohnmobil. Hey, ist etwa Barbie in der Stadt?

Das kleine Spielzeugauto steht fein in Reih und Glied mit den anderen Fahrzeugen, wenn auch recht dicht an einem Baum. Da werden sofort Kindheitsträume wachgerüttelt: Das Barbie-Wohnmobil war schon ein echter Hit, als ich ein Steppke war, und in der Puppencommunity über Jahrzehnte (und ohne Pandemie) angesagt.

Vermutlich ist es an dieser Stelle einfach ein vergessenes Überbleibsel einer Sperrmüllsammlung oder ein „Zu-verschenken-Utensil“. Es sorgte zumindest bei mir für einen amüsanten rosaroten Lichtblick.