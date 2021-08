Bauarbeiten am Rondell beginnen

Schwetzingen. Die Stadt gestaltet das Rondell in einem zunächst auf zwei Jahre begrenzten Modellversuch ampelfrei um. Die eigentlichen Umbauarbeiten beginnen am Montag, 9. August. In einem ersten Schritt wird dann die Querspange aus Richtung Mannheimer Landstraße und Brühl kommend in die Walther-Rathenau-Straße komplett für den Verkehr gesperrt. Sie wird für die Dauer der Bauarbeiten als Baustelleneinrichtungsfläche benötigt. Zudem ist vorgesehen, diese Querspange dauerhaft zu schließen und rückzubauen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1